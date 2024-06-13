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Общество

Нижегородский закон о патриотическом воспитании будет доработан

24 июня 2024 19:13  [102] Общество

Закон "О патриотическом воспитании граждан в Нижегородской области" планируется доработать.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания, такое решение было принято по итогам заседания рабочей группы. Провела заседание председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин указал, что патриотическое воспитание – важнейшее направление, развитию которого депутаты регионального парламента уделяют особое внимание.

Участниками заседания стали депутаты регионального парламента, члены Общественного совета при Законодательном Собрании, представители правительства области, Нижегородской митрополии, Совета муниципальных образований, общественных организаций.

В регионе с 2016 года действует региональный закон "О патриотическом воспитании граждан в Нижегородской области". В прошлом году Ассоциация молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти ПФО разработала проект "модельного" закона "О патриотическом воспитании граждан". Ассоциация законодателей ПФО рекомендовала регионам округа принять соответствующие законы, если это не было сделано ранее, либо актуализировать действующие законы о патриотическом воспитании. Кроме того, планируется доработать документ в соответствии с Указом Президента РФ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

"Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы. Мы обсудили наш региональный закон, планируем дополнить его положениями «модельного закона», разработанного молодыми парламентариями ПФО. Необходимо расширить задачи, направления, принципы патриотического воспитания, дополнить понятием, традиционные ценности. Кроме того, от членов рабочей группы поступило предложение запросить в правительстве информацию о состоянии патриотического воспитания на территории Нижегородской области. Уверена, что это также поможет нам доработать региональный закон", - отметила Наталья Смотракова.

Ранее сообщалось, что молодые парламентарии обсудили в Городце единый стандарт работы.

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Теги:
Законодательное собрание Патриотизм
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