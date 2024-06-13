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Общество

Микрорайон Стройгаз в Приокском районе благоустроят по ФКГС

24 июня 2024 18:23  [83] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Микрорайон Стройгаз в Приокском районе Нижнего Новгорода в 2024 году благоустроят по федеральной программе ФКГС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Ремонтные работы уже начались, в настоящее время подрядчик работает у дома № 13а.

На придомовой территории планируется отремонтировать более 1,6 тысячи кв. метров проездов и тротуаров, установить 510 п.метров бордюрного камня. В перечень работ также вошло устройство 270 кв. метров парковок и 160 кв. метров газона, установка нового освещения.

"На данный момент подрядчик демонтировал старое покрытие, завершает установку бортового камня. Помимо работ по благоустройству будут  
Кроме двора на улице Петровского, 13а, в микрорайоне Стройгаз будут отремонтированы территории на улицах Кемеровской, 16/1,18 и на 2-м Кемеровском переулке, 2/14,3. Также по поручению главы города Юрия Шалабаева и по просьбе жителей мы построим новый тротуар на улице Кемеровской, в районе детского сада №50. Продолжаются работы по ФКГС и на улице Бонч-Бруевича, 3, где подрядчик сейчас монтирует опоры освещения. Жители нам помогают, а социальные участковые выступают в качестве общественных контролеров", - отметил глава Приокского района Михаил Шатилов.

Ранее сообщалось, что сквер на улице Ильинской в Нижнем Новгороде начали ремонтировать по ФКГС.

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Теги:
Приокский район ФКГС
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