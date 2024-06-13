Нежилой дом сгорел утром в Нижнем Новгороде

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Нежилой дом загорелся рано утром 25 июня в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в пятом часу утра поступила информация о пожаре в расселенном доме по пер. Трамвайный.
В результате здание на площади 140 кв.м. сгорело. К тушению привлекались 7 единиц техники и 28 пожарных.
Предварительной причиной ЧП называется неосторожное обращение с огнем.
Ранее сообщалось, что сараи загорелись на улице Усиевича в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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