Нежилой дом сгорел утром в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Нежилой дом загорелся рано утром 25 июня в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в пятом часу утра поступила информация о пожаре в расселенном доме по пер. Трамвайный.

В результате здание на площади 140 кв.м. сгорело. К тушению привлекались 7 единиц техники и 28 пожарных.

Предварительной причиной ЧП называется неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что сараи загорелись на улице Усиевича в Ленинском районе Нижнего Новгорода.