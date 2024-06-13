Китай в мае продал в Россию автомобилей более чем на миллиард долларов

По итогам мая-2024 Китай продал в Россию автомобилей на 1,3 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это рекордная сумма для текущего года.
Эксперты фиксируют рост экспорта легкового транспорта из Китая в Россию уже несколько месяцев подряд.
Всего в мае Китай экспортировал легковых автомобилей на 8,1 млрд долларов. На Россию пришлось 16,4% этой суммы, что позволило ей занять первую строчку в рейтинге покупателей.
Ранее сообщалось, что параллельный импорт автомобилей в России снизился по итогам мая.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+