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Бизнес

Китай в мае продал в Россию автомобилей более чем на миллиард долларов

25 июня 2024 08:23  [37] Бизнес

По итогам мая-2024 Китай продал в Россию автомобилей на 1,3 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это рекордная сумма для текущего года.

Эксперты фиксируют рост экспорта легкового транспорта из Китая в Россию уже несколько месяцев подряд.  

Всего в мае Китай экспортировал легковых автомобилей на 8,1 млрд долларов. На Россию пришлось 16,4% этой суммы, что позволило ей занять первую строчку в рейтинге покупателей.

Ранее сообщалось, что параллельный импорт автомобилей в России снизился по итогам мая.

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Теги:
Автомобили Транспорт Экспорт
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