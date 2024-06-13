Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет более 7,5 млн человек

Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам затронет порядка 7,8 млн человек. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что уже сегодня Госдума в первом чтении рассмотрит соответствующий проект закона.
"Несмотря на введённые против России более 21 тысячи санкций, наш Президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение. Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены. С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать", - отметил председатель Госдумы.
Ранее сообщалось, что депутаты фракции "Единая Россия" 20 июня внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+