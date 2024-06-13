Администрация Выксы получила предостережение Россельхознадзора за свалку

Россельхознадзор вынес предостережение администрации Выксы в Нижегородской области за свалку ТБО, выявленную на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, проверка показала, что администрация городского округа не соблюдает установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв.
В том числе, не выполнены требования и обязательные мероприятия по защите земельного участка от загрязнения отходами производства и потребления.
Администрации до 1 августа 2024 года предложено принять меры по рекультивации нарушенной части участка в соответствии с разработанным и согласованным проектом рекультивации, а также ввести земли в сельскохозяйственный оборот.
Ранее сообщалось, что организатор свалки в Нижегородской области заплатит за ущерб почве.
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