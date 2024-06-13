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Нижегородцы увлеклись событийным туризмом

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Этим летом жители Нижегородской области стали чаще интересоваться фестивалями за пределами региона. С начала года трафик на официальные интернет-представительства крупнейших событийных мероприятий вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствуют данные МегаФона на основе анализа обращений к 20 тематическим сайтам.

В этом году нижегородцы начали активно интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле – на месяц раньше, чем это было в прошлом году. При этом объем передачи данных увеличился сразу в 7 раз по сравнению с мартом.

Самым привлекательным для нижегородцев остается VK Fest, который в этом году принимают пять городов России – трафик на сайт организаторов вырос в этом году в 2,5 раза. Вторым по популярности стал рок-фестиваль YLETAЙ, который проводится в удмуртском селе Лагуново – интерес к нему вырос почти в 4,5 раза. Замыкает топ-3 событий, где этим летом уже побывали или планируют побывать нижегородцы, STEREOLETO, который стал визитной карточкой Санкт-Петербурга. В этом году он проходит на двух площадках: в городе на Неве мероприятие отгремело 15 и 16 июня, а в Москве шоу состоится 6 июля. Интерес нижегородцев к этому событию вырос на 18% за год.

Наибольшую динамику показали фестивали электронной музыки и искусства Outline в Подмосковье и Signal в Калужской области, а также "Голос кочевников" в Бурятии, собирающий любителей этно-направления.

В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLETAЙ, "Голос кочевников" и Ural Music Night.

Отметим также, что нижегородцам, которые не готовы далеко уезжать из родного города, отличная музыка доступна каждые выходные – фестиваль "Столица закатов" проходит все лето на нескольких площадках Нижнего Новгорода. В 2023 году общее число гостей превысило 400 тысяч, а абсолютным лидером по количеству приехавших в город туристов стала Москва и Московская область (34%).

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