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Общество

Автобус А-10 изменит маршрут из-за перекрытия улицы Давыдова до 8 июля

25 июня 2024 12:53  [67] Общество

Фото: ЦОДД

В Московском районе Нижнего Новгорода в связи с ремонтно-восстановительными работами будет временно перекрыто движение транспорта по улице Героя Давыдова в районе дома №16. Как сообщает Центр организации дорожного движения, срок действия ограничений - с 6:00 25 июня до 23:59 8 июля.

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Рябцева и Берёзовской.

В ведомстве отметили, что левый поворот с улицы Просвещенской на улицу Берёзовскую в рабочие дни будет запрещён с 15:00 до 20:00, поэтому при движении с улицы Страж Революции и проспекта Героев на Березовскую рекомендуется выезжать по проезду в районе торгового центра (пр. Героев, 72А).

Кроме того, автобусы А-10 будут следовать по скорректированному маршруту. В частности, движение будет организовано в объезд перекрытия по участку от Просвещенской улицы до конечной остановки "Московское шоссе" – по Берёзовской улице, Московскому шоссе и улице Рябцева.

Автобус будет делать остановки на улице Берёзовской в районе дома №74 (переход через реку Левинка к Лубянской улице), в районе дома №67 (переход через реку Левинка к улице Красных Зорь), а также на действующих остановочных пунктах "Улица Берёзовская" и "Улица Красных зорь".

На участке от начальной остановки "Московское шоссе" до Просвещенской улицы движение автобуса будет организовано по улицам Рябцева и Руставели, с разворотом на остановке "3-я площадка", по улице Руставели, Рябцева и Рессорному переулку. Здесь автобус будет останавливаться на действующем остановочном пункте "АО Сокол".

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Теги:
движение Общественный транспорт Транспорт
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