"ТНС энерго НН" приняло участие в I Энергетическом форуме и Дне поставщика в сфере ЖКХ Бизнес

Руководство гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Нижегородского региона приняло участие в I Энергетическом форуме и Дне поставщика в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие призвано повысить прозрачность и открытость процессов ценообразования и регулирования тарифов в энергетике, а также осведомленность и информированность общественности в области технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций.

В совещании приняли участие представители отраслевых компаний, предприятий в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, органов государственной власти, субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, а также потребители энергоресурсов. Представители "ТНС энерго НН" на форуме подняли актуальную тему нецелевого использования электроэнергии.

"Мы ведём большую работу, направленную на выявление потребителей, использующих электрическую энергию, приобретаемую по тарифу «население» в коммерческих целях. Это необходимо для обеспечения надёжного электроснабжения добросовестных клиентов, повышения качества поставляемой электрической энергии, оплаты услуг по тарифам, соответствующим корректной категории потребителей и законодательству", - рассказала заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.

Также в ходе совещания сотрудники гарантирующего поставщика напомнили о преимуществах использования электронных сервисов "ТНС энерго НН", и ответили на вопросы участников о начислении ОДН.