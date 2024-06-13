Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по экономическому потенциалу Экономика

Нижегородская область по итогам первого квартала 2024 года вошла в топ-15 регионов России по экономическому потенциалу. Данный рейтинг был подготовлен Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основании данных Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Анализ полученных данных позволил аналитикам ФоРГО сформировать топ-35 регионов страны с высоким и уверенным экономическим потенциалом. Первую пятерку рейтинга возглавили г. Москва, Ханты-Мансийский АО Югра, Ямало-Ненецкий АО, Московская область и Красноярский край.

Оценивая полученные результаты, глава ФоРГО Константин Костин обратил внимание на то, что сальдированные финансовые результаты (прибыль минус убыток) предприятий и организаций в целом по РФ за 3 месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 10,3%. На 27,8% увеличился уплаченный за 1 квартал 2024 года НДС (2,3 против 1,8 трлн руб.), также в целом по России к началу апреля выросла на 14% и среднемесячная зарплата.

Комментируя представленный рейтинг, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов заметил, что Нижегородская область, на протяжении длительного времени держит устойчивую позицию среди лидирующих регионов. "В настоящий момент регион занимает 15 строчку рейтинга и среди 89 субъектов РФ это объективно достойное место", - заключил эксперт.

С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте ФоРГО: http://civilfund.ru/mat/view/157