Количество и объёмы выдач POS-кредитов в Нижегородской области снизились в мае Экономика

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Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги POS-кредитования в мае 2024 года. Согласно предоставленным данным, за месяц по всей стране количество выдач POS-кредитов сократилось на 13%, а объёмы – на 8%.

Так, в мае россияне оформили в общей ложности 368,79 тысячи POS-кредитов на 28,45 млрд рублей, а в апреле - 425,43 тысячи кредитов на 30,76 млрд рублей. При этом средний чек товарного кредита за месяц вырос на 7%: с 72 до 77 тысяч рублей.

Как сообщили в ОКБ, в годовом отношении количество выданных POS-кредитов сократилось на 34%, а объемы – на 6%. А вот средний чек вырос на 42%: в мае 2023-го он составлял 54 тысячи рублей.

Среди лидеров по объёмам выдач товарных кредитов в мае оказались Москва (24,33 тысячи кредитов на 2,43 млрд рублей, Московская область (19,97 тысячи кредитов на 1,78 млрд рублей) и Краснодарский край (15,69 тысячи кредитов на 1,22 млрд рублей).

Меньше всего выдач POS-кредитов в мае зафиксировано в Чукотском АО: -44% к апрелю.

В Нижегородской области в мае было выдано 7,24 тысячи товарных кредитов (-19%) на сумму 482 млн рублей (-16%). Средний чек покупки в кредит составил 67 тысяч рублей, а срок погашения - 21 месяц. Для сравнения, в апреле нижегородцы оформили 8,99 тысячи POS-кредитов на сумму 572 млн рублей.

Эксперты указывают на то,ч то снижение объемов POS-кредитования вполне ожидаемо, поскольку в условиях жёсткого регулирования кредитования набирают популярность сервисы оплаты частями (BNPL-сервисы). Также набирают обороты потребительские кредитные линии, замещающие классические разовые товарные кредиты.

СПРАВКА:

POS — аббревиатура от point of sale (торговая точка). POS-кредит — это моментальный заём, который можно получить "не отходя от кассы", прямо в торговой точке. Также существует услуга POS-кредитования онлайн в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Так клиент может покупать товары, не выплачивая всю сумму наличными или с помощью банковской карты.