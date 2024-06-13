Мессенджер ICQ официально завершил свою работу Общество

Фото: скриншот главной страницы icq.com

Один из некогда самых популярных сервисов коммуникации в России - мессенджер ICQ - завершил работу. Информация об этом появилась на его сайте.

Как сообщает ТАСС, мессенджер принадлежал VK, и его владелец анонсировал отключение около месяца назад. В холдинге тогда уточнили, что сфокусируются на развитии "VK Мессенджера" и на решениях для корпоративных пользователей на базе VK WorkSpace.

ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году, и в 2000-е годы стал самым популярным средством общения в Рунете. Сменив несколько владельцев, в 2010 году ICQ перешел к Mail.ru Group (ныне VK). В 2020 году компания обновила мессенджер, создав новый интерфейс и визуальный стиль.

Стоит отметить, что сервис оставался популярным до сих пор. Согласно официальной статистике, в 2022 году у ICQ было около 11 млн пользователей.