Звание "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода" присвоено семерым нижегородцам

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26 июня 2024 года на заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты приняли решения о присвоении звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода". Ранее кандидатуры семи человек, представленных к присвоению почетного звания, были рассмотрены и одобрены на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению.
Звание "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода" присвоено:
Знаки отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода и удостоверения будут вручены награжденным в торжественной обстановке в день празднования Дня города. Также их имена будут занесены в Книгу Почета города Нижнего Новгорода.
"Искренне поздравляю всех, кто по решению депутатов сегодня удостоен звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода". Думаю, что это точный выбор и бесспорное решение, все новые почетные граждане, их заслуги, их подвижничество, профессиональная и общественная деятельность хорошо известны не только в городе, но и за его пределами. То, что их имена будут вписаны в историю Нижнего Новгорода, является достойной оценкой многолетнего труда на благо нижегородцев", - поделился мнением исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин.
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