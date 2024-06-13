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Общество

Звание "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода" присвоено семерым нижегородцам

26 июня 2024 10:44  [82] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

26 июня 2024 года на заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты приняли решения о присвоении звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода". Ранее кандидатуры семи человек, представленных к присвоению почетного звания, были рассмотрены и одобрены на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению.

Звание "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода" присвоено:

  • Быкову Николаю Петровичу (епископу Балахнинскому Илие, викарию Нижегородской епархии);
  • Дранишникову Андрею Владимировичу, главе местного самоуправления Балахнинского муниципального округа;
  • Закирову Гаязу Салиховичу, председателю Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Нижегородской области (Нижегородский Мухтасибат), председателю Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области;
  • Петрову Евгению Николаевичу, директору, художественному руководителю ГБУК "Нижегородский губернский оркестр", завкафедрой медных духовых и ударных инструментов Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки" Заслуженному артисту РФ, Почетному гражданину Нижегородской области;
  • Тарасову Андрею Николаевичу, депутату Заксобрания Нижегородской области VII созыва, заместителю председателя комитета ЗСНО по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям;
  • Фельдману Марку Самуиловичу, управляющему дополнительным офисом "Нижегородский" ТКБ БАНК ПАО, депутату городской Думы Нижнего Новгорода седьмого созыва, председателю постоянной комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике;
  • Цыбаневу Валерию Николаевичу, председателю Совета Регионального объединения работодателей "Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей", Почетному гражданину Нижегородской области.

Знаки отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода и удостоверения будут вручены награжденным в торжественной обстановке в день празднования Дня города. Также их имена будут занесены в Книгу Почета города Нижнего Новгорода.

"Искренне поздравляю всех, кто по решению депутатов сегодня удостоен звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода". Думаю, что это точный выбор и бесспорное решение, все новые почетные граждане, их заслуги, их подвижничество, профессиональная и общественная деятельность хорошо известны не только в городе, но и за его пределами. То, что их имена будут вписаны в историю Нижнего Новгорода, является достойной оценкой многолетнего труда на благо нижегородцев", - поделился мнением исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин.

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Теги:
Гордума Почетные граждане
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