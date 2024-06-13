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Общество

Десять нижегородцев отмечены Почётным знаком Гордумы Нижнего Новгорода

26 июня 2024 15:29  [62] Общество

26 июня 2024 года на заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты приняли решение о поощрении десяти нижегородцев Почетным знаком Гордумы. В 2024 году – в год учреждения Почетного знака - награды удостоены десять человек. В дальнейшем планируется поощрение не более пяти человек в год.

"Почетный знак городской Думы – самая молодая городская награда, и очень приятно, что уже в год ее учреждения на рассмотрение поступило большое количество ходатайств о поощрении. Сегодня мы видим в списке - а здесь и общественники, и управленцы, и работники сферы культуры и образования - людей, которые искренне радеют за город и делают все зависящее, чтобы жизнь нижегородцев становилась лучше", - отметил исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин.

В 2024 году за значительный вклад в развитие муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, высокие достижения и личные заслуги в решении вопросов местного значения Почетным знаком городской Думы Нижнего Новгорода награждены:

  • Горбунова Светлана Анатольевна, замглавы администрации Нижнего Новгорода, глава администрации Сормовского района;
  • Демидова Марина Юрьевна, замглавы администрации Автозаводского района;
  • Картавина Зоя Леонидовна, специалист по связям с общественностью отдела по работе с населением и развитию ТОС управления по организационной работе администрации Канавинского района;
  • Кропотин Владимир Аркадьевич, замглавы администрации Нижнего Новгорода, глава администрации Московского района;
  • Кучерова Ирина Дмитриевна, директор лицея №38;
  • Мацкевич Татьяна Николаевна, директор школы №85 с углубленным изучением отдельных предметов;
  • Миндрин Сергей Владимирович, художественный руководитель - замдиректора по творческой части Нижегородского Камерного театра оперы и музыкальной комедии им. Степанова;
  • Оболяева Елена Вячеславовна, учитель лицея № 8 им. академика Е.К. Федорова;
  • Попова Наталья Юрьевна, учитель гимназии №2;
  • Шатилов Михаил Павлович, замглавы администрации Нижнего Новгорода, глава администрации Приокского района.

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Теги:
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