Десять нижегородцев отмечены Почётным знаком Гордумы Нижнего Новгорода Общество

26 июня 2024 года на заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты приняли решение о поощрении десяти нижегородцев Почетным знаком Гордумы. В 2024 году – в год учреждения Почетного знака - награды удостоены десять человек. В дальнейшем планируется поощрение не более пяти человек в год.

"Почетный знак городской Думы – самая молодая городская награда, и очень приятно, что уже в год ее учреждения на рассмотрение поступило большое количество ходатайств о поощрении. Сегодня мы видим в списке - а здесь и общественники, и управленцы, и работники сферы культуры и образования - людей, которые искренне радеют за город и делают все зависящее, чтобы жизнь нижегородцев становилась лучше", - отметил исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин.

В 2024 году за значительный вклад в развитие муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, высокие достижения и личные заслуги в решении вопросов местного значения Почетным знаком городской Думы Нижнего Новгорода награждены: