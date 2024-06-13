Нижегородские энергетики вновь готовятся к работе в условиях непогоды Общество

По прогнозам Гидрометцентра, 26 и 27 июня местами по Нижегородской области ожидаются грозы с усилением ветра до 15 м/с. Энергетики филиала "Нижновэнерго" осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона.



К оперативному реагированию готовы 284 бригады: 1047 специалистов и 403 единицы спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 239 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 6,7 МВт.



В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.



Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.



Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220.