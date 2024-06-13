Мужчина упал за борт судна и утонул около Чкаловска

Мужчина утонул в реке Санахта около Чкаловска. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, несчастный случай произошел при проведении ремонтных работ на буксире-толкаче: мужчина 1986 г.р. выпал за борт.
Силами водолазной группы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ тело погибшего было извлечено из водоема.
Ранее сообщалось, что подросток утонул в реке Сатис в Нижегородской области.
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