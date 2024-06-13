Мужчина упал за борт судна и утонул около Чкаловска Происшествия

Мужчина утонул в реке Санахта около Чкаловска. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, несчастный случай произошел при проведении ремонтных работ на буксире-толкаче: мужчина 1986 г.р. выпал за борт.

Силами водолазной группы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ тело погибшего было извлечено из водоема.

Ранее сообщалось, что подросток утонул в реке Сатис в Нижегородской области.