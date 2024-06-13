Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 июня 2024 10:38  [35] Уголовное наказание за воспрепятствование работе адвокатов хотят ввести в России
29 июня 2024 10:15  [69] Глеб Никитин: "Нижегородская земля издавна славится своими традициями судостроения"
29 июня 2024 10:00  [85] Юрий Шалабаев: "Этот праздник символизирует стремление к новым вершинам"
29 июня 2024 09:36  [112] Евгений Люлин: "Нижегородская молодежь всегда находится в авангарде"
29 июня 2024 09:15  [105] Глеб Никитин: "Молодость - это время самоопределения, развития, движения вперед"
28 июня 2024 18:04  [268] НЦФМ в Сарове выпустил более 40 магистров
28 июня 2024 17:51  [281] Нижегородская и Витебская области подписали cоглашение о сотрудничестве
28 июня 2024 17:20  [465] Двенадцатый форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде
28 июня 2024 16:58  [250] Двух нижегородцев наградили на выездном заседании Общественного совета УМВД в НОИЦ
28 июня 2024 16:42  [262] Нижегородский опыт по улучшению экологии городов представлен в рамках мероприятий БРИКС
Общество

Глеб Никитин: "Нижегородская земля издавна славится своими традициями судостроения"

29 июня 2024 10:15  [69] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем кораблестроителей.

"Уважаемые кораблестроители и ветераны отрасли! Поздравляю васс профессиональным праздником!

Нижегородская земля издавна славится своими традициями судостроения. Здесь создавали самые разные суда, воспитывали умелых корабелов, а секреты мастерства передавали из поколения в поколение. В  XIX веке  регион стал одним из центров "пароходного бума".  На всю России и за ее пределами были известны суда Сормовского завода, ставшего затем настоящим промышленным гигантом", - говорится в тексте поздравления. 

"Несмотря на все сложности конца XX века, благодаря энтузиастам удалось сохранить отрасль и обеспечить ее дальнейшее развитие. Мы с вами помним Николая Сергеевича Жаркова, талантливого и мудрого руководителя завода "Красное Сормово", который стал примером преданности своему делу. 

Сегодня в Нижегородской области развиваются не только крупные судостроительные заводы – "Красное Сормово", "Окская судоверфь", но и сравнительно небольшие предприятия, которые создаются с нуля. Отдельная гордость - суда на подводных крыльях. Благодаря великому Ростиславу Алексееву была создана  уникальная конструкторская  школа, нашедшая продолжение в новых поколениях. Удалось создать и производственную площадку, которая выпускает востребованную продукцию, украшающие наши реки. Новые "Валдаи" и "Метеоры" пользуются очень большой популярностью и у нижегородцев, и у гостей города. 

Главное богатство отрасли - именно люди, посвятившие себя любимому делу. Желаю нижегородским кораблестроителям, всем, кто трудится на наших предприятиях, сохранять командный дух и верность профессии. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал губернатор.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники Судостроение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph