Глеб Никитин: "Нижегородская земля издавна славится своими традициями судостроения" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем кораблестроителей.

"Уважаемые кораблестроители и ветераны отрасли! Поздравляю васс профессиональным праздником!

Нижегородская земля издавна славится своими традициями судостроения. Здесь создавали самые разные суда, воспитывали умелых корабелов, а секреты мастерства передавали из поколения в поколение. В XIX веке регион стал одним из центров "пароходного бума". На всю России и за ее пределами были известны суда Сормовского завода, ставшего затем настоящим промышленным гигантом", - говорится в тексте поздравления.

"Несмотря на все сложности конца XX века, благодаря энтузиастам удалось сохранить отрасль и обеспечить ее дальнейшее развитие. Мы с вами помним Николая Сергеевича Жаркова, талантливого и мудрого руководителя завода "Красное Сормово", который стал примером преданности своему делу.

Сегодня в Нижегородской области развиваются не только крупные судостроительные заводы – "Красное Сормово", "Окская судоверфь", но и сравнительно небольшие предприятия, которые создаются с нуля. Отдельная гордость - суда на подводных крыльях. Благодаря великому Ростиславу Алексееву была создана уникальная конструкторская школа, нашедшая продолжение в новых поколениях. Удалось создать и производственную площадку, которая выпускает востребованную продукцию, украшающие наши реки. Новые "Валдаи" и "Метеоры" пользуются очень большой популярностью и у нижегородцев, и у гостей города.

Главное богатство отрасли - именно люди, посвятившие себя любимому делу. Желаю нижегородским кораблестроителям, всем, кто трудится на наших предприятиях, сохранять командный дух и верность профессии. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал губернатор.