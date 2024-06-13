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Общество

Минсельхоз РФ: регионы должны следить за стоимостью хлеба

26 июня 2024 19:12  [84] Общество

Российский Минсельхоз призвал регионы следить за стоимостью хлеба, сахарного песка, молока и других социально значимых продуктов.

Как сообщает ТАСС, в рамках заседания оперативного штаба в павильоне Координационного центра правительства на выставке "Россия" особое внимание было уделено теме цен на продукты питания.

"Регионам необходимо пристально следить за потребительской стоимостью отдельных категорий социально значимой продукции", - говорится в сообщении.

В целом, текущие изменения стоимости большинства видов товаров соответствуют сезонным трендам. Так, например, традиционно в этот период снижаются цены на куриные яйца, в то время как на овощи, наоборот, укрепляются до поступления на рынок нового урожая.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз ожидает сбор урожая зерна в 2024 году в 132 млн тонн.

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Теги:
Продовольствие Сельское хозяйство
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