Меры повышения безопасности дорожного движения при использовании электросамокатов обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Повышение безопасности при использовании электросамокатов, усиление профилактических мер, возможное ужесточение ответственности за нарушение ПДД при управлении средствами индивидуальной мобильности (СИМ) - эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола, который прошел в Штабе общественной поддержки "Единой России". В заседании приняли участие активисты партийного проекта "Новая школа", представители Госавтоинспекции, регионального министерства образования и общественных организаций.



Как отметила региональный координатор партпроекта "Новая школа", инициатор встречи Маргарита Банникова, по этой теме поступает много вопросов от родительского и педагогических сообществ.

"Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности стали неотъемлемой частью передвижения на улицах наших городов. Мы понимаем, что этот удобный и экологичный вид транспорта очень востребован и с каждым годом набирает популярность. Однако вместе с тем неуклонно растет и количество происшествий при его использовании. И сегодня эта проблема широко обсуждается на всех уровнях власти и общественностью. Уже принят ряд мер по регулированию правил использования электросамокатов, но явно его нужно расширять. И здесь важны не только законодательные акты, а также внедрение культуры вождения СИМ, воспитание ответственных участников дорожного движения, причем, как среди детей и молодежи, так и среди взрослых", - сказала координатор партпроекта.



Напомним, что с 1 марта 2023 года вступили в силу поправки к ПДД, которые определили правовой статус электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники. Теперь официально они считаются "средствами индивидуальной мобильности". Также введены определенные запреты и ограничения для их водителей. Однако, как показывает практика, во многих случаях они ими пренебрегают или имеют весьма поверхностное представление об этом.

По данным Управления ГИБДД по Нижегородской области, с начала этого года в Нижнем Новгороде официально зафиксировано 28 ДТП с участием электросамокатов, которыми управляли несовершеннолетние. Из них 27 – с получением травм различной тяжести.



"Самое большое количество происшествий отмечены в верхней части города – Нижегородском и Советском районах, также в зону риска попал Автозаводский район. Основная причина ДТП – неосторожная езда по краю проезжей части, по пешеходным зонам с несоблюдением скоростного режима, вдвоем и даже втроем на одном электросамокате", - сообщила начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Жанна Осипова.

Участники круглого стола отметили необходимость расширения профилактических мероприятий по соблюдению ПДД при использовании СИМ.

"Министерством образования области совместно Госавтоинспекцией и профильными организациями ежегодно реализуется масштабный план мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков. Проводим различные конкурсы, соревнования, занятия в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях, родительские собрания. С помощью передвижного комплекса "Лаборатория безопасности" сотни мероприятий проходят в муниципалитетах региона. Закупаем еще один комплекс, чтобы охватить как можно больше участников. Активно используется и онлайн-формат. К примеру, в тематическом тестировании приняли участие более 100 тысяч человек, регулярно размещаем методические материалы в соцсетях. С учетом проблематики теме СИМ будет уделено повышенное внимание", - рассказал Александр Пеженков, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и реализации социально значимых проектов министерства образования Нижегородской области.

По мнению руководителя школы безопасности для детей и родителей "Стоп угроза" Александры Матвейкиной, особое внимание, прежде всего, надо уделять работе с родителями.

"Главная проблема – это отсутствие культуры вождения такой техникой, безнаказанность за нарушения. Родители должны понимать, что покупка электросамоката или взятие его в прокат – это в первую очередь серьезная ответственность для них и их детей. Они должны осознавать степень опасности и какие последствия могут быть, если к этому относиться легкомысленно. Я уже не говорю о родителях, которые сами возят детей рядом с собой на самокатах. Считаю, что среди действенных мер по обеспечению безопасности могут стать серьезные штрафы и ужесточение ответственности за нарушения по административному и уголовному кодексам, а также взятие напрокат электросамокатов только при предъявлении паспорта", - отметила она.

Также в числе прозвучавших предложений: создание специального чат-бота, куда жители и очевидцы происшествий смогут сбрасывать фото и видео нарушений; обязательная постановка СИМ на учет; создание единого реестра, что позволит устанавливать на них номерные знаки, а нарушителей вычислять, в том числе с помощью дорожных камер.



Все участники были единодушны в том, что необходимы решения на законодательном уровне, чтобы регулировать работу операторов кикшеринга и участников дорожного движения, пользующихся средствами индивидуальной мобильности.



"Это ситуация, в которой необходимо объединять наши усилия. По итогам круглого стола сегодня приняли решение, что надо собрать расширенное заседание с участием представителей бизнеса, занимающихся кикшеринговой деятельностью. Уверена, они так же заинтересованы в решении этих проблем и повышении безопасности. Кроме того, надо усилить работу с родительским сообществом, проводить с ними совместные рейды с сотрудниками автоинспекции, общественными активистами. Особое внимание уделили широкому информированию населения, созданию креативного "цепляющего" контента, возможность привлечь популярных в молодежной среде блогеров и других лидеров общественного мнения", - сообщила в завершение региональный координатор проекта "Новая школа" партии "Единая Россия" Маргарита Банникова.

Напомним, повышение безопасности дорожного движения, работа по снижению дорожно-транспортных происшествий, смертности и травматизма на дорогах являются одним из ключевых направлений в народной программе "Единой России".