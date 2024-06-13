Евгений Семенов: "Не нужно делать вид, что ничего не случилось" Политика

На прошлой неделе стало известно, что администрация Нижнего Новгорода планирует подписать договор о побратимстве с белорусским Гомелем. Однако у Нижнего Новгорода действует и целый ряд побратимских договоров с городами из "недружественных стран". Эксперты рассуждают на тему, есть ли смысл разрывать такие договора в одностороннем порядке.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Когда русские войска в 1814 году вошли в Париж, французы вполне могли ожидать, что их столицу постигнет участь Москвы. Однако vae victis не случилось. Более того, когда русский оккупационный корпус в 1818 году покидал Париж, его командующий граф Воронцов из собственных средств заплатил все долги русских офицеров, накопившиеся за время постоя. В этом, на мой взгляд, проявилась и национальная гордость, и чувство собственного достоинства. Полагаю, что это достойный пример для решения актуальных вопросов международных отношений, в том числе и отношений городов-побратимов.

Если вернуться к вопросу о том, что же нам делать с городами-побратимами, то стоит вспомнить, что типовое Соглашение или Договор об установлении побратимских отношений содержит условия его расторжения или прекращения. Как правило в этих документах фигурирует формулировка о том, что отношения денонсируются по инициативе одной из сторон при письменном уведомлении другой стороны. В нынешних обстоятельствах необходимо посмотреть Договор о побратимских отношениях между Нижним Новгородом и Харьковом и если решение Городского совета Харькова от мая 2022 года о расторжении побратимских отношений с Нижним Новгородом соответствует условиям договора, то эти отношения надо денонсировать. Если Харьков расторг побратимские отношения с Нижнем Новгородом, а на сайте администрации Нижнего Новгорода он по-прежнему числится как город-побратим – это (скажем мягко) – нелепость. Не нужно делать вид, что ничего не случилось. Возможно, в вопросах народной дипломатии сегодня не стоит проявлять лишней прыти и увлекаться ревизионизмом, но и чувства собственного достоинства терять не нужно".