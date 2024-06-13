Движение на участке улицы Грузинской закроют на месяц с 1 июля

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В Нижнем Новгороде с 08.00 1 июля до 23.59 31 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно прекращено движение транспорта по улице Грузинской в районе дома №48 и дома №15 по улице Ошарской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.
Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что участок улицы Родионова перекроют до августа.
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