Движение на участке улицы Грузинской закроют на месяц с 1 июля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 08.00 1 июля до 23.59 31 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно прекращено движение транспорта по улице Грузинской в районе дома №48 и дома №15 по улице Ошарской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Родионова перекроют до августа.