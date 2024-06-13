Нижегородскую область отметили за помощь в восстановлении новых регионов РФ Общество

Нижегородскую область отметили за помощь в восстановлении новых регионов России.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провёл совещание с главами регионов, взявших шефство над Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Участники совещания обсудили промежуточные итоги восстановительных работ, строительства жилья и инфраструктуры, а также наметили планы на 2024–2029 годы.

"На сегодняшний день в работе по восстановлению новых субъектов задействованы 82 региона-шефа. Для дальнейшего качественного решения задач нам важно сформировать комплексную программу социально-экономического развития новых регионов до 2030 года. В связи с этим прошу Минстрой скоординировать все существующие программы, включая работу регионов-шефов и крупных госкомпаний, а также интегрировать их в новые национальные проекты. Кроме того, обращаю внимание регионов, участвующих в восстановлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на ускорение темпов работ по контрактации и строительных работ на объектах образования, а также необходимость своевременного завершения подготовки к осенне-зимнему периоду", - сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил шефствующие регионы, которые показывают наилучшие результаты в работе. "Хочу поблагодарить за хорошую динамику и высокое качество работ Брянскую, Нижегородскую, Тульскую, Московскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург", - сообщил Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей.