Делегации Ирана и КНР прибыли в Нижний Новгород для участия во встрече министров окружающей среды стран БРИКС Политика

Фото: Александр Воложанин

28 июня на Нижегородской ярмарке в рамках председательства России в объединении БРИКС состоится 10-я встреча министров окружающей среды стран БРИКС.

Накануне в Нижегородскую область прибыли делегации Исламской Республики Иран во главе с вице-президентом и главой Департамента окружающей среды Ирана Али Саладжеге, а также министр экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики Хуан Жуньцю.

В аэропорту делегации лично встретил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, после чего провёл рабочие встречи с высокими гостями и обсудил с ними возможности сотрудничества в экологической сфере.

"Мы поддерживаем всесторонние отношения с Исламской Республикой Иран. Она является одним из стратегических партнеров Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин, приветствуя Али Саладжеге.

Он отметил, что Нижний Новгород стоит на слиянии двух больших рек - Оки и Волги, а Волга является главным водным транспортным коридором в Каспийское море и напрямую влияет на экологическое благополучие и Волго-Каспийского бассейна в целом, включая Исламскую Республику Иран.

"Уверен, что совместными усилиями мы в ближайшие годы многократно усилим взаимный товарооборот именно благодаря наличию такой транспортной артерии", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Также Глеб Никитин подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется охране окружающей среды.

Али Саладжеге также подтвердил важность развития сотрудничества в экологической сфере и построения транспортного коридора, способствующего успешному развитию партнерства Ирана и Нижегородской области.

"Очень рад, что нахожусь в Нижнем Новгороде - месте, где начинается Волга, и, я думаю, транспортный коридор именно из Нижнего Новгорода до Каспийского моря и далее до Персидского залива мы в будущем сможем использовать", - сказал Али Саладжеге.

Также глава иранской делегации выразил интерес к обмену опытом в сфере пожаротушения и работы с отходами.

В ходе рабочей встречи с Хуан Жуньцю Глеб Никитин представил опыт сотрудничества Нижегородской области с Китаем.

"Китайская Народная Республика - один из стратегических партнеров Нижегородской области, она традиционно входит в тройку ключевых торгово-экономических партнёров региона. По итогам 2023 года наш товарооборот увеличился почти в пять раз", - отметил губернатор Нижегородской области.

Особое внимание губернатор уделил развитию сотрудничества в формате "Волга-Янцзы", в рамках которого развивается партнёрство как на региональном, так и муниципальном уровнях. Сейчас партнёрами Нижегородской области являются шесть китайских провинций этого формата: Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и Чунцин.

Кроме того, глава региона отметил важность работы Нижегородской области в экологической сфере и рассказал о наработанном опыте в сфере устойчивого развития.Он подчеркнул, что наш регион является одним из лидеров по повестке устойчивого развития, это один из наших ключевых приоритетов. "У нас есть необходимые инструменты и большие возможности по расширению сотрудничества с Китаем в сфере экологии", - рассказал он.

В свою очередь Хуан Жуньцю поблагодарил представителей правительства Нижегородской области за гостеприимный приём.

"Для меня очень большая честь, что я имею возможность познакомиться с вашей уникальной культурой. В Китае есть формальное определение для городов - первый ряд, второй и третий... Уверен, Нижний Новгород достоин быть в первом ряду", - сказал Хуан Жуньцю.