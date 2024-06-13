Клещи кусают нижегородцев в 1,6 раза меньше, чем в прошлом году Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области предоставила данные оперативного мониторинга активности клещей.

На 27 июня зарегистрировано 3510 (+930 за 3 недели) обращений в медицинские организации c укусами. Данные случаи зафиксированы в 49 районах области. При этом, отметили в ведомстве, количество обратившихся на 36,2% ниже средних многолетних значений в 1,6 раза меньше, чем в прошлом году.

Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей на территориях сёл и деревень (32% случаев), на садово-огородных участках (28%), в лесу (19%) и на придомовых территориях (12%).

Согласно информации, около 15,5% лабораторно исследованных клещей являлись переносчиками различных заболеваний.

Так, 411 кровососов инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 106 оказались переносчиками анаплазмы, 21 - эрлихиоза, ещё 14 клещей - энцефалита.

Экстренную иммунопрофилактику уже получили 607 пострадавших, из них 567 детей.

Против клещей обработано более 4319 га территорий области, в том числе порядка 565 га в санаториях и лагерях - это даже больше, чем было запланировано.

Как ранее отмечали эксперты в интервью телеканалу "360", вспышка клещевой активности чаще всего наблюдается весной, когда кровососы выходят из спячки, и осенью, перед зимней спячкой.