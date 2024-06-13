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Экономика

"Нижэкотранс" выполнит контракт на сборку 62 электробусов

28 июня 2024 11:26  [66] Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Предприятие "Нижэкотранс" в Ворсме выполняет два контракта по производству 170 трамваев и 62 электробусов. Как сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания, парламентарии посетили это российско-белорусское предприятие по сборке трамваев и электробусов"МиНиН".

В мероприятии приняли участие заместители председателя комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Николай Упирвицкий и Михаил Першин, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, а  также депутат Олег Кирица и руководство завода.

Исполнительный директор ООО "СП "Нижэкотранс" Алексей Гаранин рассказал о выполнении контрактов по выпуску наземного электротранспорта. 

В частности, мощности предприятия позволяют выпускать в месяц 8 трамваев и собирать порядка 20 электробусов. В настоящее время проводятся переговоры с другими регионами России о возможности заключения контрактов на поставку трамваев и электробусов.

"Не сомневаюсь, что наши российско-белорусские трамваи и электробусы "МиНиН" будут востребованы на рынке", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

"Это уникальное предприятие – яркий пример реализации производственной инициативы. Важно, что у "Нижэкотранс" есть программа развития. Руководство понимает, куда нужно двигаться дальше, планирует развивать сотрудничество с другими регионами. Конечно, для каждого производства актуален вопрос привлечения сотрудников. Здесь есть серьезная программа по подготовке специалистов рабочих профессий, которая будет развиваться в сотрудничестве со среднеспециальными учебными заведениями, например, Павловским училищем", - отметил заместитель председателя комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Николай Упирвицкий.

"Уверен, что все запланированные поставки трамваев электробусов для Нижнего Новгорода будут выполнены в положенные сроки. В 2026 году завершится реконструкция всех трамвайных путей областного центра, и нагрузки на подвижной состав будут серьезными. Главное, чтобы электротранспорт работал как часы. Все трамваи и электробусы находятся на гарантии. Нужно будет вести наблюдение за подвижным составом в ходе эксплуатации, чтобы при необходимости вносить какие-то конструктивные изменения", - заключил председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Трамвайные вагоны оснащены системой кондиционирования и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Они используют технологию "антивибрационной подушки" и имеют долгий срок эксплуатации. Электробусы имеют систему блокировки движения при открытых дверях и раздельную систему климат-контроля. Кроме того, среди их особенностей – камеры видеонаблюдения с обзором 360 градусов и USB-порты для зарядки гаджетов.

Ранее сообщалось, что нижегородско-белорусское предприятие по производству электротранспорта "Нижэкотранс" в Вормсе планирует поставить 20 трамваев в Краснодарский край. 

 

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Теги:
Законодательное собрание Общественный транспорт
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