Более 15 тысяч вакансий представлено на Всероссийской ярмарке вакансий в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Алексей Чугунов

Всероссийская ярмарка вакансий открылась на площади Маркина и в Нижегородском кадровом центре "Работа России" на улице Рождественской 28 июня. Об этом сообщил корреспондент НИА"Нижний Новгород" с места события.

Всего на ярмарке представлено около 15 тысяч вакансий от 150 ведущих предприятий Нижегородской области, в частности от АО"РУМО", АО"Меридиан", НАО"Гидромаш"им. Лузянина, ОАО"РЖД" и других.

"Экономика Нижегородской области активно развивается, в особенности, промышленность и агропромышленный комплекс. Всего в регионе открыто около 80 тысяч вакансий, из которых 20 тысяч на промышленных предприятиях и около 8 тысяч-на предприятиях ОПК. Проведение такой ярмарки дает хороший шанс нашим предприятиям найти себе сотрудников", - рассказал на открытии заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он подчеркнул, что количество вакансий в промышленности сокращаться не будет, так как у предприятий очень серьезные заказы на будущий год.

Руководитель управления по труду и занятости Нижегородской области Игорь Пантюхин добавил, что, помимо Нижнего Новгорода, в регионе открыто 16 площадок ярмарки вакансий: от Уреня до Выксы.

"Больше всего вакансий представлено помимо предприятий обрабатывающей промышленности в сфере строительства и ЖКХ, здравоохранения и образования. Также на ярмарке представлено около 1500 вакансий для маломобильных граждан", - сообщил Пантюхин.

Заместитель директора по персоналу ООО" Экологические проекты" Эльвира Исаченко подчеркнула, что предприятию требуются слесари, электрики, токари, монтеры, энергетики. "Для молодежи это очень актуальные профессии с хорошим карьерным ростом", - сказала Исаченко.