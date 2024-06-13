Дмитрий Чернышенко поздравил российских выпускников с окончанием школы Общество

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников российских школ.

Как подчеркнул на встрече с выпускниками Дмитрий Чернышенко, в 2024 году 9 и 11 классы в общей сложности окончат поряка 2,4 млн молодых россиян.

Многие после окончания школы продолжат обучение в вузах и колледжах. При этом, выбирая специальность, выпускники могут ориентироваться на приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий, утвержденные недавно президентом Владимиром Путиным.

Дмитрий Чернышенко также напомнил про федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого студенты колледжей проходят программы обучения, созданные совместно с работодателями, получают опыт работы на производстве и содействие в трудоустройстве в ведущие отраслевые компании страны.

"Дорогие выпускники, помните, самый ценный ресурс, который у вас есть – время. Используйте его по максимуму для самореализации. Сегодня Правительство создает все условия для того, чтобы вы могли получить самые широкие навыки и реализовать свой потенциал на благо страны. Желаю вам личных и профессиональных успехов! Верьте в свои силы, ставьте высокие цели и будьте счастливы!", – пожелал Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что более 30 нижегородских школьников получили 100 баллов по итогам первого дня ЕГЭ.