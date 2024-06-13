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Общество

НЦФМ в Сарове выпустил более 40 магистров

28 июня 2024 18:04  [105] Общество

Фото: НЦФМ

Филиал МГУ им. Ломоносова в Сарове выпустил второй поток магистров: это 42 молодых специалиста по направлениям "Физика", "Прикладная математика и информатика" и "Фундаментальная информатика и информационные технологии". Об этом сообщает пресс-служба НЦФМ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион будет способствовать развитию особой территории на базе нового центра, чтобы создать максимальную концентрацию интеллекта и привлечь к сотрудничеству крупных ученых.

"Перед научно-образовательным сообществом стоит важная цель – обеспечение технологического суверенитета России. И та уникальная образовательная среда, которая создана в Сарове, поможет достижению этой цели. Перед студентами, аспирантами, молодыми научными сотрудниками есть яркий и убедительный пример великих ученых. Российский федеральный ядерный центр в Сарове, рядом с которым строится НЦФМ, на протяжении десятилетий укрепляет ядерный щит нашей страны", - добавил Глеб Никитин.

Специалисты в течение двух лет изучали суперкомпьютерное моделирование, аттосекундную физику и другие перспективные направления, проводили исследования на уникальных саровских установках и активно участвовали в жизни атомной отрасли.  

"С самого старта проекта Национального центра физики и математики к его образовательному ядру – филиалу МГУ в Сарове – было приковано особое внимание на самом высоком уровне. Здесь не раз бывали председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин и президент России Владимир Владимирович Путин. Мы видим, что руководство страны максимально поддерживает развитие науки, вкладывается в воспитание новой плеяды ученых, которые возглавят дальнейшее движение России к технологическому суверенитету", - отметил генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачёв.  

Алексей Лихачёв также наградил пятерых выпускников МГУ Саров благодарственными письмами госкорпорации "Росатом" за личный вклад в популяризацию атомной науки и научного мировоззрения.

Ранее сообщалось, что более 60 молодых ученых приняли участие в съезде на площадке НЦФМ в Сарове.

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Теги:
Вузы Росатом Саров
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