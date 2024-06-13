Уголовное наказание за воспрепятствование работе адвокатов хотят ввести в России Общество

В России готовят законопроект о введении уголовной ответственности за воспрепятствование работе адвокатов. В скором времени он будет представлен Министерству юстиции, заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов ТАСС.

"ФПА сформировала рабочую группу, которую возглавляет адвокат Евгений Рубинштейн. Её задача состояла не только в разработке жизнеспособной нормы закона [об уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности адвоката], но и в сборе юридической базы о случаях нарушения прав адвокатов", - сообщил Локтионов в интервью изданию.

После доработки текста документ будет представлен Минюсту России, а затем ФПА определит, каким способом проект будет внесён в Госдуму.

Вице-президент ФПА также прокомментировал, что вопрос о введении уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности поднимается уже не первый год.

"Прежние законодательные инициативы не воспринимались законодателем, так как не были подкреплены должным обоснованием", - пояснил он.