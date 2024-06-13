Молодогвардейцы провели марафон вузов "Учись в Нижнем!" Общество

День молодежи в Штабе общественной поддержки отметили марафоном "Учись в Нижнем!". Встречу с представителями ведущих нижегородских вузов организовали активисты "Молодой Гвардии Единой России".

"Сейчас перед абитуриентами стоит ответственный выбор - какое учебное заведение выбрать. Важно показать сильные стороны образования в Нижнем Новгороде, перспективы, которые открываются перед выпускниками школ. Почему выбор стоит сделать в пользу именно нижегородских вузов. Высокий уровень образования, множество различных направлений и специальностей, сотрудничество с другими странами, участие в конкурсах и премиях - это лишь малая часть того, что предоставляют наши высшие учебные заведения", - отметил в своем приветственном слове руководитель регионального отделения МГЕР Роман Зыков.

В марафоне приняли участие сотрудники ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и НГПУ им. К. Минина, которые подробно представили презентации своих учебных заведениях. А студенты этих вузов поделились впечатлениями и достижениями в учебе.

К примеру, ассистент кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий университета им. Лобачевского Вера Грозова рассказала об особенностях обучения в их вузе. Среди них можно выделить наличие Военного учебного центра – единственного в Нижегородской области. Кроме того, в университете осуществляется практика повышения квалификации и переподготовки, а также получения среднего специального или высшего образования для участников СВО.

Студенты ННГУ, присутствовавшие на мероприятии, отметили, что имеют возможность получать гранты, а также повышенные стипендии и другие поощрения за успехи в области образования и науки. К примеру, студентке направления "Международные отношения" Анастасии во время учебы была полностью оплачена поездка в Казахстан, также девушка прошла стажировку при Министерстве иностранных дел России, получила грант на развитие своего проекта, выиграв в конкурсе.

А студент 5-го курса Нижегородского государственного технического университета Сергей Камаев уже работает в Конструкторском бюро авиазавода "Сокол". На встречу он принес коптер, собранный своими руками, – вся основа и система управления дрона российского производства.

Представитель НГТУ - проректор по внеучебной работе и молодежной политике Кирилл Гончаров особое внимание уделил достигнутым успехам прошлых поколений, труды которых по сей день используются в мире, и на их основе появляются изобретения нового времени. Одним из таких является изобретение судов на подводных крыльев Ростиславом Алексеевым, имя которого и носит университет.

Проректор также акцентировал внимание на важных аспектах обучения в их вузе. Это высокий уровень трудоустройства, причем как во время обучения, так и в период после его окончания, благодаря сотрудничеству университета с крупными госкорпорациями и предприятиями. В вузе большое количество целевых мест для студентов, направленных ведущими заводами для подготовки своих специалистов, оказывается помощь молодым семьям. Есть специальные программы обучения для будущих студентов из различных стран мира, что обеспечивает широкие возможности для международного обмена знаниями и опытом в области науки и инженерии.

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова - один из двух представителей лингвистических высших заведений страны. Он состоит из трех институтов и четырех высших школ, среди них Высшая школа перевода. В вузе действует множество различных образовательных программ, одной из которых является "Юридическая и экономическая лингвистика".

"Ее уникальность в том, что студент за четыре года обучения получает сразу два диплома: юриста или экономиста и переводчика. Проект осуществляется совместно с ННГУ имени Лобачевского", - отметила заместитель декана по учебной работе университета Елена Ахмадуллина.

Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью любого вуза.

"У нас организовано множество секций, от спортивных до театральных. Есть кружки и клубы, специализирующиеся, например, на определенном регионе: Африканский клуб, клуб ШОС, клуб "Восточный вектор". В университете создан даже собственный хор, который не раз становился лауреатом международных премий", - рассказал студент Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ Алексей Моисеенко.

О программах и проектах Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина подробно рассказала проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Марина Трушкова. Например, в университете создана и ежегодно обновляется программа адаптации первокурсников к студенческой среде. В первые месяцы обучения студентов сопровождают кураторы и руководители образовательных программ. Также в первых числах сентября проходит ярмарка студенческих объединений, на которых первокурсники могут выбрать направление внеучебной деятельности.

По словам представителей учебного заведения, Мининский университет является единственным в стране, который выдает официальное свидетельство о присвоении рабочей профессии вожатого. Также вуз осуществляет программу "Университетские смены", по которой регулярно принимает детей из ДНР и ЛНР сроком на две недели. За это время, преподаватели вместе со студентами показывают юным гостям город и особенности обучения в нижегородских высших учебных заведениях.

Стоит также отметить, что в учебных заведениях учитывается волонтерская деятельность - она дает баллы и помогает подняться в рейтинге поступающих.

Марафон "Учись в Нижнем!" завершился договоренностями с вузами о продолжении проведений подобных мероприятий и посещении интересных программ, которые будут организованы университетами.

Напомним, повышение качества российского образования, его доступности, создание равных возможностей для обучения детей вне зависимости от территории их проживания – приоритетное направление народной программы "Единой России".