Пожар на площадке утилизации отходов произошёл в Нижнем Новгороде 30 июня Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар на площадке утилизации отходов произошёл в Нижнем Новгороде 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, производство расположено на Московском шоссе в Канавинском районе города.

Первые пожарно-спасательные подразделения наблюдали открытое горение ёмкостей. Силы привлекаются по рангу пожара №2.

В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.

Сейчас ведутся работы по ликвидации возгорания.

Информация оперативная, будет уточняться.