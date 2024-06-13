фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожар на площадке утилизации отходов произошёл в Нижнем Новгороде 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, производство расположено на Московском шоссе в Канавинском районе города.
Первые пожарно-спасательные подразделения наблюдали открытое горение ёмкостей. Силы привлекаются по рангу пожара №2.
В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.
Сейчас ведутся работы по ликвидации возгорания.
Информация оперативная, будет уточняться.
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