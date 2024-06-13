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Общество

Доцент Сергей Волков скончался в Нижнем Новгороде

30 июня 2024 13:04  [5] Общество

Фото: группа ИМОМИ Университета Лобачевского "Вконтакте"

Доцент кафедры мировой дипломатии и международного права Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сергей Волков скончался накануне, сообщается в группе ИМОМИ Университета Лобачевского "Вконтакте".

Сергей Волков выпускник Арзамасского государственного педагогического института им. А.П. Гайдара. В 2005 году ему была присуждена ученая степень кандидата исторических наук.

Более 20 лет Сергей Волков преподавал историю и другие общественные дисциплин. Был участником телепередачи "Своя игра", в которой дебютировал в 2009 году.  Он также курировал одного из гуманитарных направлений Научного общества учащихся "Эврика"

Сергей Волков будет похоронен в Лукоянове.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и близким покойного.

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