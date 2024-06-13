Новый порядок погашения платежей по потребкредитам вступил в силу в России Общество

Новый порядок погашения платежей по кредитам начал действовать в России с 1 июля. Соответствующие изменения в Федеральный закон "О потребительском кредите" согласованы были президентом Владимиром Путиным в январе.

По действовавшим до этого правилам, при просрочке платежей заёмщики должны сначала погасить штрафы и пени, затем проценты за текущий период, а после этого - сумму основного долга. Но нередки ситуации, когда после выплаты неустоек у клиентов банков не остаётся денег на выплату основной суммы кредита, поэтому задолженность сохраняется.

Теперь заёмщик сможет в первую очередь погасить задолженность по процентам и основному долгу, затем проценты за текущий период. Напоследок останутся сумма основного долга, неустойка и другие платежи.

Кроме того, с 1 июля введено ограничение на рост ставки по ипотечному кредиту при отказе заёмщика от страховки. Кредитор сможет увеличить процентную ставку по выданному кредиту только до уровня ставки, действовавшей на момент заключения договора.

Напомним, 1 января вступил в силу закон, согласно которому российские банки и микрофинансовые организации обязали предупреждать заёмщиков о критичном росте долгов.