Дом Движения Первых открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в День молодёжи, 29 июня, открылся дом регионального отделения Движения Первых. Как отметили в пресс-службе облправительства, площадка станет частью региональных и федеральных мероприятий, где талантливая и активная молодёжь региона сможет реализовывать свои проекты и инициативы.

"Это крайне важно - иметь такой "Дом Движения Первых", куда ребята из региона могут приехать практически в любой момент, где будут и наставники, и сами школьники. Можно приехать, посоветоваться со своими наставниками и в итоге сделать новые проекты", – отметил замгубернатора Олег Беркович.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева рассказала, что нижегородская команда специалистов готовит большое количество образовательных, просветительских и профориентационных мероприятий для молодёжи.

СПРАВКА:

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых" – крупнейшее в России сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Сейчас в Нижегородской области действует 58 местных отделений Движения Первых и 872 первичных отделения.