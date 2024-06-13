Дом Движения Первых открылся в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в День молодёжи, 29 июня, открылся дом регионального отделения Движения Первых. Как отметили в пресс-службе облправительства, площадка станет частью региональных и федеральных мероприятий, где талантливая и активная молодёжь региона сможет реализовывать свои проекты и инициативы.
"Это крайне важно - иметь такой "Дом Движения Первых", куда ребята из региона могут приехать практически в любой момент, где будут и наставники, и сами школьники. Можно приехать, посоветоваться со своими наставниками и в итоге сделать новые проекты", – отметил замгубернатора Олег Беркович.
Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева рассказала, что нижегородская команда специалистов готовит большое количество образовательных, просветительских и профориентационных мероприятий для молодёжи.
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Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых" – крупнейшее в России сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.
Сейчас в Нижегородской области действует 58 местных отделений Движения Первых и 872 первичных отделения.
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