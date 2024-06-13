Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 июля 2024 08:17  [55] Дом Движения Первых открылся в Нижнем Новгороде
01 июля 2024 07:33  [90] Новый порядок погашения платежей по потребкредитам вступил в силу в России
30 июня 2024 18:40  [664] "Вафельная разметка" появилась в Нижнем Новгороде на площади Лядова
30 июня 2024 14:15  [394] Семейная ипотека под 6% будет расширена для некоторых категорий граждан
30 июня 2024 13:04  [527] Доцент ИМОМИ ННГУ Сергей Волков скончался в Нижнем Новгороде
30 июня 2024 10:39  [408] ФОК на проспекте Кораблестроителей начнут строить в III квартале 2024 года
29 июня 2024 17:01  [299] Представители 12 стран мира приняли участие в экологическом телефестивале "Территория завтра"
29 июня 2024 14:42  [347] Роспотребнадзор не рекомендует для купания семь пляжей Нижнего Новгорода
29 июня 2024 13:53  [304] Молодогвардейцы провели марафон вузов "Учись в Нижнем!"
29 июня 2024 11:23  [892] Нижегородцев предупредили о мошенничестве от имени Пенсионного фонда
Общество

Дом Движения Первых открылся в Нижнем Новгороде

01 июля 2024 08:17  [55] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в День молодёжи, 29 июня, открылся дом регионального отделения Движения Первых. Как отметили в пресс-службе облправительства, площадка станет частью региональных и федеральных мероприятий, где талантливая и активная молодёжь региона сможет реализовывать свои проекты и инициативы.

"Это крайне важно - иметь такой "Дом Движения Первых", куда ребята из региона могут приехать практически в любой момент, где будут и наставники, и сами школьники. Можно приехать, посоветоваться со своими наставниками и в итоге сделать новые проекты", – отметил замгубернатора Олег Беркович.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева рассказала, что нижегородская команда специалистов готовит большое количество образовательных, просветительских и профориентационных мероприятий для молодёжи.

СПРАВКА:

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых" – крупнейшее в России сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Сейчас в Нижегородской области действует 58 местных отделений Движения Первых и 872 первичных отделения.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Движение Первых Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph