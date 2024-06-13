Глеб Никитин: "День ветеранов боевых действий - символ уважения к людям, защищавшим Россию" Общество

1 июля в Нижегородской области отмечается День ветеранов боевых действий. Закон об установлении памятной даты был принят Законодательным собранием региона 31 августа 2023 года, он подписан губернатором Глебом Никитиным.

"День ветеранов боевых действий - это символ уважения к людям, защищавшим Россию. У каждого из них свой путь и своя история, но объединяет ветеранов патриотизм и верность долгу, приверженность ценностям нашего народа. В Нижегородской области ветераны активно участвуют в общественной жизни, передают опыт и знания новым поколениям. Мы гордимся нашими мужественными, сильными земляками", - отметил Глеб Никитин.

Закон был установлен в целях признания заслуг жителей Нижегородской области, принимавших участие в боевых действиях, сохранения памяти о подвигах земляков - ветеранов боевых действий, проживающих на территории Нижегородской области, а также содействия патриотическому воспитанию граждан.