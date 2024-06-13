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Общество

Проспект Гагарина в Нижнем Новгороде освободят от проводов

01 июля 2024 13:21  [1] Общество

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" начал прокладку оптического кабеля в подземные коммуникации на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Строительные работы компания проводит по проекту "Чистое небо", реализуемому городской администрацией. Опоры наружного освещения на основной транспортной магистрали нагорной части города в этом году будут заменены, а расположенные на них воздушные линии операторов связи — демонтированы.

Для размещения линий связи "Ростелеком" задействует свыше 17 км собственной линейно-кабельной канализации на участке от остановки общественного транспорта "Тобольские казармы" до транспортной развязки у деревни Ольгино на выезде из Нижнего Новгорода.

Проект реализуется в несколько этапов. На первом осуществляется прокладка кабелей в подземные линейно-кабельные сооружения, на втором — переключаются абоненты на новые линии связи, на третьем — демонтируются воздушные провода.

"Для реализации проекта “Чистое небо” мы провели полную ревизию подземных линейно-кабельных сооружений, восстановили поврежденные сегменты и дополнительно планируем расширить каналы на участках, где не хватает емкости. Инфраструктура для прокладки кабеля полностью готова. Мы призываем операторов не ждать момента, когда воздушные провода будут демонтированы, а клиенты отключены от связи, и заранее позаботиться о размещении линий связи в подземных коммуникациях. Сейчас прокладывается оптоволокно для одного федерального провайдера. Работы уже выполнены на 75 процентов. В летний сезон процесс движется быстро — наши бригады в день проходят до одного километра трассы", - прокомментировал вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Евгений Петров.

Участие в проекте "Чистое небо" дает операторам возможность в разы расширить пропускную способность каналов. Так, например, сейчас специалисты "Ростелекома" прокладывают для одного из провайдеров 96-волоконный кабель, способный обеспечивать гигабитные скорости для клиентов.

Размещение волоконно-оптических линий под землей имеет и другие преимущества: линейно-кабельные сооружения надежно защищены от внешнего воздействия и погодных условий, их проще ремонтировать, а аварийность снижается в 30 раз.

"Ростелеком" принимает участие в программе "Чистое небо" с 2021 года. Работы по переносу кабелей в подземные коммуникации проводились к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, когда центр города освобождался от проводов, а также на улице Родионова и Казанском шоссе. В этом году планируется замена опор освещения и демонтаж воздушных линий на проспекте Ленина от ул. Октябрьской до станции метро Пролетарской — компания уже начала подготовку к реализации проекта на этом участке.

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Теги:
освещение Ростелеком Электроэнергия
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