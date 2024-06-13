РТК-Сервис расширил каналы связи "Ростелекома" в 36 регионах России Бизнес

Фото: Ростелеком

Инженерная команда РТК-Сервис реализовала масштабный проект по увеличению пропускной способности и модернизировала оборудование BRAS на сети "Ростелекома". Работы выполнены без перерывов или сбоев в работе инфраструктуры сети.

Центр компетенций по сетевым технологиям компании РТК-Сервис по заказу "Ростелекома" провел модернизацию более 60 устройств сетевого оборудования BRAS и увеличил пропускную способность сети оператора до стандарта 1Gbps в 36 регионах России – от Калининграда до Иркутска.

Это связано с необходимостью передавать постоянно растущий объем трафика действующих клиентов компании и создания резерва для обеспечения непрерывно возрастающей абонентской базы.

РТК-Сервис перепроектировал сети для каждого макрорегиона с учетом интеграции с локальными биллинговыми системами, внедрил новые маршрутизаторы широкополосного удаленного доступа BRAS, а также модернизировал существующее оборудование.

Часть узлов BRAS РТК-Сервис заменил на новые, другую - перенес в точки с более актуальной нагрузкой, что позволило оптимизировать использование оборудования. Такой подход позволяет операторам связи максимально продуктивно использовать имеющееся в наличии дорогостоящее оборудование при модернизации сети.

Все площадки, на которых одновременно велись строительно-монтажные и пусконаладочные работы десятков единиц BRAS, функционально взаимосвязаны, что потребовало максимальной слаженности этапов работы и четкого следования графику.

"Ростелеком" уделяет большое внимание развитию и модернизации сети фиксированного широкополосного доступа (ШПД), по масштабам которой оператору нет равных в стране. Только в 2023 году "Ростелеком" инвестировал 12,8 млрд руб. в данное направление бизнеса, увеличив охват на 1,3 млн домохозяйств (до 41 млн).

"Развитие цифровых сервисов является одним из важнейших приоритетов для "Ростелекома". Выбранная компанией модель управления сетевой инфраструктурой позволяет повысить качество представляемых услуг и получить дополнительный экономический эффект. Несмотря на трудоемкость проекта, компетенции инженерной команды нашего партнера РТК-Сервис позволили добиться нужного результата и расширить каналы связи без перебоев в кратчайшие сроки", — прокомментировал старший вице-президент по технической инфраструктуре "Ростелекома" Алексей Сапунов.

"В проекте модернизации сети и оптимизации эксплуатации оборудования BRAS особое внимание инженеры уделяли синхронизации процессов по распределению компонентов и контролю настройки конфигураций. Выстроенный алгоритм позволил провести масштабные работы без влияния на качество связи. Проект стал возможен благодаря широкой географии присутствия РТК-Сервис: мы работаем во всех регионах России с выездом в самые труднодоступные локации. Кроме того, большой практический опыт работы компании с оборудованием BRAS позволила нам еще на старте проекта детально проработать редизайн элементов сети и четко выстроить этапность работ на каждой площадке", — сказал генеральный директор РТК-Сервис Андрей Кононенко.