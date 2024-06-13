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Общество

Российская конференция "МедХим-2024" проходит в Нижнем Новгороде

02 июля 2024 09:06  [106] Общество

Фото: ННГУ им.Лобачевского

С 1 по 4 июля в Нижнем Новгороде проходит шестая Российская конференция по медицинской химии "МедХим-2024" - крупнейшая научная дискуссионная площадка по медицинской химии и фармакологии, которая собрала более 400 учёных, представителей профильных ведомств и экспертных организаций.

Ведущие российские и иностранные учёные обсудят темы направленного поиска и синтеза новых лекарств, создания новых препаратов, компьютерный дизайн в медицинской химии.

Как сообщили в ННГУ им. Лобачевского, на площадке которого проходит конференция, Нижний Новгород впервые принимает это масштабное мероприятие. В этом году оно приурочено к празднованию 300-летия РАН.

"В нижегородских вузах и академических институтах исторически сложились сильные научные школы в области химии, физики и медицины. Неслучайно базами конференции стали два крупнейших вуза Нижнего Новгорода – Университета Лобачевского и Приволжский медуниверситет", – отметил ректор ННГУ Олег Трофимов.

Ректор ПИМУ Николай Карякин заявил, что российское здравоохранение и фармацевтическая промышленность ощутили на себе влияние санкционного давления. Поэтому научному сообществу важно получить отечественную компонентную базу для высокотехнологичных лекарственных препаратов, при этом имея возможность легко и быстро изучить его на живых системах.

В ходе конференции было озвучено, что к 2025 году в Нижнем Новгороде может появиться Центр приматологии для доклинических исследований на обезьянах.

Согласно представленной информации, средняя стоимость поиска и создания лекарственных средств в России составляет 2-7 млрд рублей, а вывод на рынок одного препарата занимает 20 лет.

Причём на фазе клинических испытаний отсеивается до 50% потенциальных лекарств, поскольку они оказываются неэффективными.

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Теги:
конференции Медикаменты Наука
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