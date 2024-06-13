Нижегородские медики фиксируют в летнее время рост смертности от внешних причин Общество

По решению Минздрава РФ первая неделя июля посвящена теме снижения смертности от внешних причин. К ним относятся причины, которые вызваны не заболеваниями, а различными умышленными или неумышленными воздействиями, и влекут тяжёлый травматизм или гибель людей.

Заместитель главного врача по оперативной работе ГБУЗ НО станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Ксения Пиногорова рассказала, что летом фиксируется повышение смертности населения вследствие ДТП и алкогольного опьянения - количество таких случаев выросло на 10%.

Также в летний период, особенно в жару, увеличивается число так называемых случайных утоплений.

"Ежедневно поступает около двух-трёх обращений. На прошлой неделе были и обращения с летальными исходами. Больше всего звонков по данным группам причин в выходные. Рост показателей произошел за две последние недели", - сообщила медик. Она пояснила, что резкий перепад температур воздуха и воды вызывает мышечный спазм, из-за которого человек уходит под воду. А если перед купанием принять алкоголь, то можно легко потерять контроль.

По данным Росстата, наиболее частными внешними причинами смерти становятся случайные отравления алкоголем, несчастные случаи (включая ДТП и пожары), убийства и самоубийства, случайные падения, случайные утопления.

Специалисты подчёркивают, что граждане должны соблюдать правила безопасности и ответственно относиться к своему здоровью.

Но самой уязвимой категорией населения для ущерба здоровью и смерти от внешних причин являются дети. Поэтому важен постоянный надзор со стороны родителей за ребёнком, ведь главное - не допустить трагедию.

Нередко причиной детского травматизма и смерти является безответственность взрослых: употребление алкоголя, несоблюдение правил дорожного движения, недостаточный контроль и внимание к своему ребёнку.

Чтобы избежать несчастных случаев с детьми, стоит помнить несколько правил:

- не пить и не оставлять на столе горячие напитки, если в непосредственной близости находится ребёнок;

- установить заграждения вокруг обогревательных приборов и поговорить с детьми об опасности игр с огнём, и что нельзя дотрагиваться до горячих предметов;

- поставить электрозаглушки во все розетки;

- не оставлять малышей одних в ванной (статистика доказывает, что ребёнок может утонуть даже в малом количестве воды) и не спускайте с ребёнка глаз, когда он находится рядом с водой;

- перевозите детей в автомобилях в автокреслах, а также беседуйте с ними о правилах поведения на дорогах;

- отодвиньте всю мебель подальше от окон, а на сами окна установите ограничители;

- рассказывайте детям о рисках общения с незнакомыми людьми и правилах поведения при экстремальной ситуации.