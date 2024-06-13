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Общество

АО "Транснефть-Верхняя Волга" провело диагностику трубопроводов в Нижегородской области

02 июля 2024 19:35  [42] Общество

Фото: предоставлено "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" провело работы по внутритрубной диагностике магистральных нефтепроводов (МН) и нефтепродуктопроводов (МНПП). Диагностика позволяет контролировать состояние оборудования и имеет большое значение для обеспечения безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов и надёжной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

В первом полугодии 2024-го работы выполнялись на территории Нижегородской, Московской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Калужской, Рязанской областей и Чувашской Республики. Всего на территории восьми регионов выполнена диагностика более 2,2 тысячи км трубопроводов.

Так, с начала 2024 года было проведено обследование 11 участков МН и 25 участков МНПП, в том числе, 10 подводных переходов через реки. До конца года запланировано обследование ещё порядка 2,4 тысячи км магистральных трубопроводов.

В пресс-службе предприятия рассказали, что диагностика оборудования и трубопроводов выполнялась методами неразрушающего контроля с использованием высокоточного сверхчувствительного оборудования. Причём сейчас достигнута полная независимость от импортных комплектующих в изготовлении диагностического оборудования для обследования трубопроводов.

С наибольшей тщательностью обследуются продольные и поперечные сварные швы - буквально каждый миллиметр тела трубопровода и все соединения.

"АО "Транснефть-Верхняя Волга" эксплуатирует более 6 тысяч километров трубопроводов на территории 13 регионов России, что диктует высокие требования к безопасности объектов и их стабильной работе. В случае обнаружения дефекта на место выезжают специалисты-дефектоскописты, которые проводят дополнительное исследование, чтобы определить наиболее эффективные методы ремонта", - пояснил начальник службы оценки технического состояния трубопроводов Игорь Горохов.

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Теги:
Нефтепродукты Транснефть-Верхняя Волга
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