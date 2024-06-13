Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 июля 2024 16:48  [55] Силовики ликвидировали ячейку секты "Свидетели Иеговы" под Нижним Новгородом
02 июля 2024 16:07  [108] Институту общественных приемных "Единой России" исполнилось 16 лет
02 июля 2024 15:50  [109] Уникальную технологию для модернизации опорно-упорного подшипника газовой турбины применили на Дзержинской ТЭЦ
02 июля 2024 15:29  [130] Канатную дорогу между Нижним Новгородом и Бором закроют на ремонт 4 июля
02 июля 2024 15:16  [128] Ремонт тротуара провели в Московском районе по обращениям нижегородцев
02 июля 2024 15:03  [161] Работы по демонтажу лодочной станции "Турист" будут завершены до конца июля
02 июля 2024 14:47  [144] Хоккейная коробка появится в Новинском сельсовете благодаря нацпроекту
02 июля 2024 14:02  [140] АО "Транснефть-Верхняя Волга" выпустило более 5 тысяч мальков стерляди в Волгу в Нижегородской области
02 июля 2024 13:30  [165] Режим ЧС ввели в Ленинском районе из-за угрозы обрушения дома на Усиевича
02 июля 2024 12:28  [174] Холодную воду отключили на 12 улицах в Балахне из-за аварийного ремонта сетей
Общество

Уникальную технологию для модернизации опорно-упорного подшипника газовой турбины применили на Дзержинской ТЭЦ

02 июля 2024 15:50  [109] Общество

Фото: Т Плюс

На Дзержинской ТЭЦ после проведенной модернизации опорно-упорного подшипника запущена в работу газовая турбина мощностью 150 МВт. Как рассказали в в пресс-службе "Т Плюс", в ходе работ специалисты успешно использовали уникальную на территории РФ технологию изготовления колодок упорно-опорного подшипника турбины с покрытием из инновационного полимерного материала.

Масса ротора газовой турбины составляет десятки тонн, он вращается с частотой 3000 оборотов в минуту, поэтому антифрикционным свойствам материала колодок упорно-опорного подшипника предъявляются высокие требования. Традиционно они изготавливаются из баббита. Полимерный материал на подшипниках турбин большой мощности использован для этого впервые в отечественной практике. После монтажа и наладки модифицированных колодок газовая турбина испытывалась в течение 48 часов по всему диапазону нагрузок.

Технологию планируется растиражировать и на другие объекты "Т Плюс", в частности будет рассмотрена возможность ее применения для газотурбинной установки Кировской ТЭЦ-3.

"Проведенные испытания подтвердили, что турбина может нести нагрузку во всем регулировочном диапазоне мощности. Выполненная модернизация повысила надежность эксплуатации единственной газотурбинной установки на станции, которая обеспечивает теплом более половины населения Дзержинска, второго по величине города в Нижегородской области", – отметил заместитель генерального директора по технической политике и инжинирингу "Т Плюс" Александр Фролов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс ТЭЦ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph