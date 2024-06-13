Уникальную технологию для модернизации опорно-упорного подшипника газовой турбины применили на Дзержинской ТЭЦ Общество

Фото: Т Плюс

На Дзержинской ТЭЦ после проведенной модернизации опорно-упорного подшипника запущена в работу газовая турбина мощностью 150 МВт. Как рассказали в в пресс-службе "Т Плюс", в ходе работ специалисты успешно использовали уникальную на территории РФ технологию изготовления колодок упорно-опорного подшипника турбины с покрытием из инновационного полимерного материала.

Масса ротора газовой турбины составляет десятки тонн, он вращается с частотой 3000 оборотов в минуту, поэтому антифрикционным свойствам материала колодок упорно-опорного подшипника предъявляются высокие требования. Традиционно они изготавливаются из баббита. Полимерный материал на подшипниках турбин большой мощности использован для этого впервые в отечественной практике. После монтажа и наладки модифицированных колодок газовая турбина испытывалась в течение 48 часов по всему диапазону нагрузок.

Технологию планируется растиражировать и на другие объекты "Т Плюс", в частности будет рассмотрена возможность ее применения для газотурбинной установки Кировской ТЭЦ-3.

"Проведенные испытания подтвердили, что турбина может нести нагрузку во всем регулировочном диапазоне мощности. Выполненная модернизация повысила надежность эксплуатации единственной газотурбинной установки на станции, которая обеспечивает теплом более половины населения Дзержинска, второго по величине города в Нижегородской области", – отметил заместитель генерального директора по технической политике и инжинирингу "Т Плюс" Александр Фролов.