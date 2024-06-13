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Общество

Депутаты Госдумы предложили сделать День семьи, любви и верности выходным

03 июля 2024 07:52  [75] Общество

Фото: Светлана Шуга

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина нс предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России. Соответствующее обращение она направила в адрес министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что в комитет поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днём для многодетных родителей. По словам Останиной, такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи.

Члены комитета по защите семьи уверены, что данное предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство мам из 2,4 млн многодетных семей России не находятся в трудовых отношениях, поскольку посвящают себя воспитанию детей.

Напомним, День семьи, любви и верности стал официальным праздником в России в 2022 году. Владимир Путин подписал указ 28 июня "в целях сохранения традиционных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи".

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Теги:
Госдума Многодетные семьи Праздники
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