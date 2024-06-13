Двое рабочих погибли при падении подвесной системы со Стригинского моста Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

2 июля двое мужчин упали со Стригинского моста в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. По данным СУ СК по Нижегородской области, рабочие проводили покраску моста, находясь на подвесной системе ремонта, и она упала в акваторию Оки. Со слов очевидцев, упавшие люди не выплыли.

К месту происшествия была направлена водолазная группа аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода для проведения поисковых работ. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в десятом часу вечера водолазы достали из воды тело 25-летнего мужчины.

Поиски второго человека продолжены сегодня, 3 июля.

По факту падения в воду мужчин при производстве работ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

Как подчеркнули в СУ СК, в ходе организованного расследования будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности на данном объекте.

Как сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области, генеральным подрядчиком работ является ООО "ЕТС", зарегистрированное в Москве. Работы проводил субподрядчик - ООО "Колор Констракшн" из Воронежа.