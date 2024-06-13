"Единая Россия" создала совет первичных отделений партии Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала совет первичных отделений партии.

"Текущий год объявлен Годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, наши активисты, – это наша опора во всем. Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в территориях", - подчеркнул председатель "Единой России".

Он отметил, что совет первичек должен стать площадкой, на которой секретари будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству "Единой России".

"Нужно без бюрократических проволочек донести эти предложения до коллег на муниципальном, региональном и федеральном уровнях", - сказал Дмитрий Медведев.

Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин отметил, что совет первичек будет проходить регулярную ротацию, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей.

"В первом составе совета - 54% мужчины, 46% женщины, 30% молодежь. Семь секретарей первичек - участники специальной военной операции", - рассказал он.

Александр Сидякин также напомнил, что всего в "Единой России" - 86 тысяч первичных отделений.

"С конца 2022 года ведем системную перезагрузку первичного звена. Проведен кадровый аудит, внедрены новые форматы стратегических сессий, форумов секретарей первичных отделений, которые проводятся теперь на системной основе. Реализован кадровый конкурс секретарей первичных отделений, сформирована так называемая "скамейка запасных". Реализуется грантовая поддержка первичного звена. Запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе нашей Высшей партийной школы", - рассказал он.

Сегодня в Нижегородской области действует 2143 первичных отделения "Единой России".

"Наши первичные отделения – это важнейший партийный ресурс, через который идет постоянное взаимодействие с жителями всего региона. Именно они знают, что волнует людей на местах, как можно помочь в решении тех или иных вопросов, какие проекты нужно реализовывать на территориях. В регионе первички объединяют более 45 тысяч членов и 15 тысяч сторонников партии. И все они принимают самое активное участие в реализации федеральных, региональных и партийных проектов. Секретари взаимодействуют с ТОСами, местными администрациями, общественными организациями и активными жителями", - сказал заместитель секретаря, руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии "Единой России" Алексей Антонов.

Руководитель исполкома отметил, что первички на деле показывают свою эффективность.

"Например, неоднократно они становились победителями всероссийского партийного конкурса общественно значимых проектов. А мы со своей стороны знакомим их с современными методами и технологиями партийной работы, цифровыми приложениями. И сегодня наша задача продолжить развитие первичных отделений, которые являются фундаментом партии", - резюмировал Алексей Антонов.

Первое заседание совета первичных отделений партии состоится 19 сентября.

Напомним, по предложению председателя партии Дмитрия Медведева в "Единой России" 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года.

В течение года партия уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе Высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система их мотивации и "кадрового роста".

Также ежегодно "Единая Россия" проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое. Многие предложения и инициативы первичек вошли в народную программу партии.