Юрий Шалабаев: "Поздравляю всех, кто стоит на страже порядка и безопасности на дорогах нашего города" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление Днём Госавтоинспекции.

"Поздравляю с этим праздником всех, кто стоит на страже порядка и безопасности на дорогах нашего города. Ваш труд требует не только высокой профессиональной подготовки, но и мужества, выдержки, самоотверженности. Вы ежедневно защищаете жизни людей, предотвращаете аварии, помогаете в трудных ситуациях и обеспечиваете порядок на дорогах. Благодаря вам наши улицы становятся безопаснее, а нижегородцы могут чувствовать себя увереннее за рулем", - отметил мэр.

"Особые слова благодарности ветеранам службы, чей многолетний опыт и преданность делу стали основой для сегодняшних достижений Госавтоинспекции. Вы являетесь примером для подражания молодых сотрудников и передаете им свои знания и умения", - добавил градоначальник.

"Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей нелегкой, но такой важной работе. Пусть каждый день приносит вам удовлетворение от выполненного долга и признание нижегородцев", - сказал в заключение Юрий Шалабаев.