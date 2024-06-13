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Общество

Юрий Шалабаев: "Поздравляю всех, кто стоит на страже порядка и безопасности на дорогах нашего города"

03 июля 2024 11:35  [124] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление Днём Госавтоинспекции.

"Поздравляю с этим праздником всех, кто стоит на страже порядка и безопасности на дорогах нашего города. Ваш труд требует не только высокой профессиональной подготовки, но и мужества, выдержки, самоотверженности. Вы ежедневно защищаете жизни людей, предотвращаете аварии, помогаете в трудных ситуациях и обеспечиваете порядок на дорогах. Благодаря вам наши улицы становятся безопаснее, а нижегородцы могут чувствовать себя увереннее за рулем", - отметил мэр.

"Особые слова благодарности ветеранам службы, чей многолетний опыт и преданность делу стали основой для сегодняшних достижений Госавтоинспекции. Вы являетесь примером для подражания молодых сотрудников и передаете им свои знания и умения", - добавил градоначальник.

"Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей нелегкой, но такой важной работе. Пусть каждый день приносит вам удовлетворение от выполненного долга и признание нижегородцев", - сказал в заключение Юрий Шалабаев.

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Теги:
Госавтоинспекция Праздники Юрий Шалабаев
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