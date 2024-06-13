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Общество

Набережную в Павлове полностью благоустроят до конца лета

03 июля 2024 15:17  [76] Общество

Фото: Анастасия Красушкина, pravda-nn.ru

Четвёртый этап благоустройства набережной продолжается в Павлове. Работы проходят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на источник в администрации Павловского округа.

В настоящее время на набережной по улице Ломоносова размещают чаши фонтана, проводят планировку территории, укладывают брусчатку и организуют уличное освещение. Ранее там появились места для отдыха с видом на Оку для жителей и гостей города .

Работы проводят ООО "ДорСтройАвто" и ООО "Геворкян АП". Согласно информации, с первым подрядчиком заключён контракт на сумму более 18,8 млн рублей, со вторым — свыше 9 млн рублей.

Все работы планируется завершить до конца лета 2024 года, уточнили в администрации.

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Теги:
Благоустройство Павлово ФКГС
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