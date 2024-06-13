Команда из НОИЦ одержала победу на чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Общество

Фото: организаторы чемпионата

Нижегородская команда "Столица закатов" одержала победу на чемпионате Global management challenge. Как сообщает pravda-nn.ru, торжественная церемония награждения прошла 3 июля в Уфе.

Нижегородская команда, в составе замдиректора по издательской деятельности СМИ Романа Фильцова, начальника управления по развитию СМИ и спецпроектам медиагруппы "Нижегородский областной информационный центр" Алены Соловьевой, а также специалиста отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ АО "Корпорация развития Нижегородской области" Ольги Дьяковой, признана лучшей в специальной номинации "Кубок деловой журналистики".

В 18-ом Национальном финале международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, принимало участие 107 команд из более 40 регионов России Всего около 400 человек. В основе чемпионата лежит бизнес-симулятор — комплексная экономическая модель, реализованная в виде компьютерной программы.

В течении трех туров команды разрабатывали план управления виртуальной компанией, изучали справочники, искали зависимости показателей прибыли от различных факторов, а также принимали управленческие решения. Основная цель – обеспечить наивысшую инвестиционную привлекательность своей виртуальной компании путем принятия стратегических решений.