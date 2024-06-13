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Минпромторг РФ включил в список автомобилей для госслужащих "Соболь" и "Газель"

04 июля 2024 07:25  [111]

Фото: "ГАЗ медиа"

Минпромторг РФ расширил список автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными организациями в служебных целях, до 14 брендов и 40 моделей. В актуализированный список попали в том числе несколько машин производства Горьковского автозавода. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, в перечне сейчас числятся отечественные автомобили:

  • Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Trave, Largusl);
  • "Москвич" (модели 3, 3е, 6);
  • УАЗ (модели "Патриот", "Пикап", "Профи", "Ханте"р, СГР);
  • "Соллерс" (модель ST6);
  • Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet);
  • "Амберавто" (модель А5);
  • Aurus (модели Senat, Komendant),
  • ГАЗ ("ГАЗель Next", "ГАЗель NN", "Соболь", "Соболь NN").

В список вошли также иномарки российской сборки:

  • Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6);
  • Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7);
  • BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7);
  • SWM (модели G05 Pro и G01);
  • Citroen (модель C5 Aircross).

В ведомстве напомнили, что поручение о приоритетном использовании госслужащими автомобилей отечественного производства было дано президентом РФ Владимиром Путиным. При планировании закупок для нужд администраций разных уровней рекомендовано ориентироваться на указанный перечень.

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