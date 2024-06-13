Минпромторг РФ включил в список автомобилей для госслужащих "Соболь" и "Газель"

Фото:
Минпромторг РФ расширил список автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными организациями в служебных целях, до 14 брендов и 40 моделей. В актуализированный список попали в том числе несколько машин производства Горьковского автозавода. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, в перечне сейчас числятся отечественные автомобили:
В список вошли также иномарки российской сборки:
В ведомстве напомнили, что поручение о приоритетном использовании госслужащими автомобилей отечественного производства было дано президентом РФ Владимиром Путиным. При планировании закупок для нужд администраций разных уровней рекомендовано ориентироваться на указанный перечень.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+