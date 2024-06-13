Сотрудники выксунского завода побывали на первом молодёжном форуме ОМК Бизнес

Фото: Вячеслав Хабаров

В Москве прошёл трёхдневный молодёжный форум "Поколение", который впервые организовала группа ОМК для своих сотрудников. Желающих попасть на мероприятие было много - для участия в нём молодым сотрудникам пришлось пройти несколько этапов отбора, сообщили в пресс-службе ОМК.

На форуме со слоганом "Мыслить масштабно" собралось 163 молодых специалиста из 13 предприятий и бизнес-единиц ОМК, для которых была подготовлена насыщенная деловая и развлекательная программа.

Перед участниками "Поколения" стояли цели наполнить молодёжное движение новыми силами и смыслами, а также предложить своё видение решения глобальных задач, стоящих перед компанией.

В ходе стратегической сессии молодые специалисты в группах с руководителями и экспертами прорабатывали перспективы и варианты трансформации молодёжных программ, вопросы поддержки и развития молодёжи, а также предлагали идеи, которые сделают ОМК ещё более привлекательным работодателем для молодых соискателей и сотрудников.

94 сотрудника представили на форуме Выксу – это самая многочисленная команда. Все они в течение года участвовали в волонтёрских акциях, добивались успехов в спорте, вели активную общественную жизнь.

Сотрудник выксунского завода ОМК Михаил Дружинин является амбассадором предприятия. В ходе форума он поделился с коллегами опытом ведения собственного блога и сам взял на вооружение свежие идеи.

"На современном промышленном предприятии можно реализовать себя и как специалист, и проявить творчество – в ОМК ценят инициативных и разносторонних людей. Про металлургию нужно рассказывать нескучным языком, и я отметил пару идей, которые могу использовать в своих видео про завод. Такие мероприятия нужны, ведь позволяют получить мотивацию от спикеров и известных экспертов", - рассказал Михаил Дружинин.

Председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых отметил, что в компании работает уже 38 тысяч человек, и в ней востребованы молодые люди, которые готовы развиваться.

"Молодёжному движению в ОМК более 20 лет. Настало время осмыслить его результаты, подумать о новой структуре, форме, целях и задачах", - напутствовал он участников форума.

Анатолий Седых предложил сделать форум "Поколение" ежегодным.