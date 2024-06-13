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Экономика

ВТБ предложил объединить технологии биометрии с оплатой цифровыми рублями

04 июля 2024 16:47  [108] Экономика

Российские банки, ЦБ и НСПК могут подумать над объединением технологии биометрии с платформой цифрового рубля. И для этого может быть использован опыт ВТБ и столичного метрополитена по пилоту биоэквайринга, что позволит предложить пользователям возможность оплачивать проезд в городском транспорте цифровыми рублями, используя при этом сервис оплаты по лицу. Такое мнение высказал на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

"Мне кажется, что опыт, возникший в результате пилотного проекта ВТБ и московского метрополитена, можно перенести на совмещение биоэквайринга и цифрового рубля. Цифровой рубль -- это по большому счету одна платформа. И эта технология может оказаться более быстрой и удобной, ее сразу можно сделать системной. Поэтому я бы взял как домашнее задание нам, банкам, вместе с регулятором, НСПК продумать все, что кружится вокруг этого совмещения биоэквайринга и цифрового рубля", — сказал Вадим Кулик.

Предложение Вадима Кулика поддержали модератор сессии Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России и Жанна Ермолина, заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

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Теги:
Банки ВТБ Финансы
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